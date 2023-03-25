Медведев назвал проблему, которую решила спецоперация

После начала СВО на Украине в российском обществе возникла непростая проблема. Однако за год россиянам удалось решить ее. Об этом заявил в интервью заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Знаете, все-таки наше общество было аморфным… Это тоже была проблема. В настоящий момент, на мой взгляд, она решена», - сказал Медведев.

По его словам, аморфность возникла из-за роста потребительского отношения к жизни, безразличия людей к политике. Долгие годы они не должны были определяться, чью сторону занять.

Однако за год после СВО произошла структуризация общества, общественных интересов, люди поняли, что должны защищать свою Родину и «за свою страну встать».