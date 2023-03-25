В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
31 минуту назад

Медведев назвал проблему, которую решила спецоперация

Майк Габриелян

После начала СВО на Украине в российском обществе возникла непростая проблема. Однако за год россиянам удалось решить ее. Об этом заявил в интервью заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Знаете, все-таки наше общество было аморфным… Это тоже была проблема. В настоящий момент, на мой взгляд, она решена», - сказал Медведев.

По его словам, аморфность возникла из-за роста потребительского отношения к жизни, безразличия людей к политике. Долгие годы они не должны были определяться, чью сторону занять.

Медведев призвал увеличить численность призывно-контрактной армии России

Однако за год после СВО произошла структуризация общества, общественных интересов, люди поняли, что должны защищать свою Родину и «за свою страну встать».

Ранее Медведев заявил, что каждая поставка западного оружия Киеву приближает ядерный апокалипсис на планете.

Политика,Видео,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий