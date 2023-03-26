Киссинджер предупредил, что вторая холодная война станет опаснее первой

По его словам, во время прошлого глобального экономико-политического противостояния финансовые и экономические возможности противников были неравны, что и обеспечило "победу" Соединенным Штатам. В этот раз, отмечает Киссинджер, и США, и Китай обладают паритетом возможностей - при этом Вашингтону не стоит ожидать, что Китай может в ближайшее время "вестернизироваться".

Ранее обозреватель Кэтлин Браш в статье для издания American Thinker заявила, что администрация США неверно подходит к вопросу о политической памяти, в отличие от России и Китая, что ставит Соединенные Штаты в проигрышное положение. В отличие от Китая и России, элиты и власти США, как полагает автор, концентрируют политическую память не на героических моментах прошлого, а на отрицательных, таких как рабство или системный расизм.