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1 час назад

Киссинджер предупредил, что вторая холодная война станет опаснее первой

Газета.Ruиещё 4

Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер предупредил, что вторая холодная война станет опаснее первой, сообщает издание El Mundo.

Киссинджер предупредил, что вторая холодная война станет опаснее первой
Фото: APAP

По его словам, во время прошлого глобального экономико-политического противостояния финансовые и экономические возможности противников были неравны, что и обеспечило "победу" Соединенным Штатам. В этот раз, отмечает Киссинджер, и США, и Китай обладают паритетом возможностей - при этом Вашингтону не стоит ожидать, что Китай может в ближайшее время "вестернизироваться".

Ранее обозреватель Кэтлин Браш в статье для издания American Thinker заявила, что администрация США неверно подходит к вопросу о политической памяти, в отличие от России и Китая, что ставит Соединенные Штаты в проигрышное положение. В отличие от Китая и России, элиты и власти США, как полагает автор, концентрируют политическую память не на героических моментах прошлого, а на отрицательных, таких как рабство или системный расизм.

Политика,Генри Киссинджер,Администрация США,
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