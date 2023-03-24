«Переход к прозападной ориентации»: ГД о решении Еревана о Римском статуте

Чем бы ни объясняли такое решение в Конституционном суде Армении, они должны понимать, какое это впечатление произведет в России. Если они этого добивались, думаю, у них это получилось. Любопытно будет в очередной раз выслушать от премьера Армении о его традиционно близких и небывало дружественных отношениях с президентом России [Владимиром Путиным]. Но я думаю, что он найдет выход, придумает, что КС в республике совершенно независим, — предположил Затулин.