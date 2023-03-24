Путин обсудил с Володиным работу Госдумы

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, в рамках данной встречи обсуждались различные вопросы, связанные с текущей и перспективной законотворческой работой нижней палаты парламента, передает ТАСС.

Помимо этого Песков рассказал, что Владимир Путин постоянно контролирует ситуацию в новых регионах, и поездка в Мариуполь для личных впечатлений естественна, никто «не поседел». Глава российского государства посетил город 19 марта. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с местными жителями.