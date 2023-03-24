Путин обсудил с Володиным работу Госдумы

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в рамках данной встречи обсуждались различные вопросы, связанные с текущей и перспективной законотворческой работой нижней палаты парламента, передает ТАСС.
Помимо этого Песков рассказал, что Владимир Путин постоянно контролирует ситуацию в новых регионах, и поездка в Мариуполь для личных впечатлений естественна, никто «не поседел». Глава российского государства посетил город 19 марта. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с местными жителями.
18 марта Владимир Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность за дискредитацию любых участников спецоперации, включая добровольцев. Согласно предоставленным данным, наказание последует за публичные действия по дискредитации любых участников СВО, в том числе добровольческих формирований.