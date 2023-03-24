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15 минут назад

Медведев о возможности ядерного конфликта: всадники апокалипсиса уже в пути

Газета.Ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что каждый день поставок западного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

Медведев высказался о возможности ядерного конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает этот самый ядерный апокалипсис», — сказал зампред.

По его словам, «это не означает, что он состоится».

«Но всадники апокалипсиса уже в пути и продолжают свое движение, можете не сомневаться», — сказал Медведев.

Медведев также отмечал, что угроза ядерного конфликта в мире «не миновала, а возросла». Он также заявил, что последствия столкновения между сильнейшими армиями мира будут чудовищными.

По его словам, попытка Украины отвоевать Крым станет основанием со стороны Москвы для применения любого оружия, включая ядерное. Медведев отметил, что попытка отвоевать Крым — это основание для применения всех средств защиты со стороны России.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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