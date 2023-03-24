Медведев высказался о возможности ядерного конфликта

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что каждый день поставок западного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

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«Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает этот самый ядерный апокалипсис», — сказал зампред.

По его словам, «это не означает, что он состоится».

«Но всадники апокалипсиса уже в пути и продолжают свое движение, можете не сомневаться», — сказал Медведев.

Медведев также отмечал, что угроза ядерного конфликта в мире «не миновала, а возросла». Он также заявил, что последствия столкновения между сильнейшими армиями мира будут чудовищными.