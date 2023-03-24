Расследование взрывов на «Северных потоках» и отношения с Казахстаном: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня прокомментировал расследование инцидентов на «Северных потоках», отношения с Казахстаном, попытку США вмешаться во внутренние дела Белоруссии и возможную поездку президента России на саммит БРИКС в ЮАР. Главные темы брифинга в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Кремле призвали к прозрачному расследованию взрывов на «Северных потоках»

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Приглашение Данией оператора «Северного потока – 2» к участию в подъеме найденного около шва газопровода объекта является позитивной новостью. В Кремле считают, что расследование взрывов на российских газопроводах «должно быть прозрачным, транспарентным, инклюзивным с точки зрения участия там всех заинтересованных сторон», заявил сегодня Дмитрий Песков.

«Позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования, потому что обнаруженный объект находится рядом со швом труб. (…) Очень важно и критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту - а судя по всему, имеет, - и продолжить расследование», - цитирует слова Пескова ТАСС.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования, отказав России в участии в нем. При этом сегодня стало известно, что Датское энергетическое агентство пригласило компанию-оператора «Северных потоков» Nord Stream 2 AG участвовать в операции по поднятию со дна объекта, который был найден рядом с газопроводом.

Песков назвал Россию и Казахстан большими друзьями и союзниками

Россия ценит и дорожит дружескими отношениями с Казахстаном, при этом Москве известно о грубом давлении коллективного Запада на страны, которые не присоединились к санкциям. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля, пишет РИА Новости.

«Россия и Казахстан - это союзники, это большие друзья. Мы ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями и будем их дальше развивать», - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, может ли возможное давление Запада на Казахстан повлиять на их отношения с Россией.

Он также выразил сожаление по поводу того, что странам, отказавшимся присоединяться к антироссийским санкциям, приходится «сталкиваться с натиском» Запада.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны, в том числе и США, ввели обширные антироссийские санкции, в том числе против банковского и энергетического сектора. Под санкции попали также российские политики, журналисты и бизнесмены.

Песков: США пытаются вмешаться во внутренние дела Белоруссии

Россия не может оставаться безучастной к тому, что США продолжают вмешиваться во внутренние дела других государств, в том числе и Белоруссии. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в США заявили о готовности запустить «всеобъемлющий стратегический» диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии. А госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что в Вашингтоне планируют назначить специального посланника по Белоруссии для контактов с оппозицией.

В Кремле расценивают действия США как продолжение «фактического, прямого и косвенного вмешательства во внутренние дела разных государств, включая Белоруссию», заметил Песков.

«Это, конечно, требует особого внимания, прежде всего со стороны наших белорусских друзей. (…) Мы уверены, что белорусское государство - устойчивое, сильное и способно воспрепятствовать тем, кто хочет вмешиваться в их внутренние дела», - пояснил он.

В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина в ЮАР

Решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) пока не принималось, заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера.

«Нет, об этом решение пока не принималось», - рассказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

15-й саммит БРИКС пройдет 22-24 августа в городе Дурбан Южно-Африканской Республики. При этом 17 марта Международный уголовный суд выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Поводом для ордеров стало дело о вывозе украинских детей в Россию, который МУС счел незаконным.