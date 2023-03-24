Кремль отказался от участия в «Часе Земли»

Кремль решил отказаться в этом году от участия в ежегодной акции «Час Земли», поскольку проводящий ее Всемирный фонд дикой природы (WWF) получил иноагентсткий статус. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции», — сказал Песков.

Напомним, что «Час Земли» — ежегодное международное мероприятие, проводимое WWF* c 2007 года. Участники в последнюю субботу марта на один час выключают свет в жилых зданиях, а также подсветку известных городских построек и памятников. В Кремле ранее присоединялись к акции и отключали подсветку на крупных объектах.

Напомним, что WWF объявили иноагентом в начале марта. По данным Минюста, организация получала финансирование из иностранных источников и под видом защиты природы, окружающей среды и биологического разнообразия видов препятствовала промышленному развитию.