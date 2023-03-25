Россия призвала ООН к сотрудничеству по диверсиям на "Северных потоках"

Россия призывает Данию, Германию, Швецию работать в расследовании вместе с комиссией ООН для расследования диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в проекте российской резолюции в Совете безопасности РФ, передает РИА Новости.

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В документе указано, что Совет безопасности призывает членов ООН к сотрудничеству и обмену информацией с комиссией.

Также в проекте резолюции содержится обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с просьбой создать независимую комиссию для того, чтобы провести международное расследование диверсии. При этом речь идет об определении исполнителей, спонсоров и сообщников взрыва газопроводов «Северный поток».