Вашингтону и Брюсселю надо будет очень постараться, чтобы заслужить доверие России, потому что оно «дорогого стоит», говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова для журнала «Разведчик». Об этом пишет РИА Новости.
Он также добавил, что в случае, если западный мир изменит свое нынешнее отношение к России и пойдет на взаимное сотрудничество, это будет выгодно для них самих. Однако Москва понимает, что это вряд ли произойдет в ближайшее время.
Ранее российских премьер Михаил Мишустин заявил, что целью Запада, когда он вводил антироссийские санкции был именно российский народ. Предполагалось, что санкции спровоцируют массовую безработицу, значительно снизят качество жизни и обрушат финансовую систему страны.