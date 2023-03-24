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54 минуты назад

Лавров: Вашингтону и Брюсселю надо постараться, чтобы вернуть доверие РФ

Елена Прошина

Вашингтону и Брюсселю надо будет очень постараться, чтобы заслужить доверие России, потому что оно «дорогого стоит», говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова для журнала «Разведчик». Об этом пишет РИА Новости.

Лавров: Вашингтону и Брюсселю надо постараться, чтобы вернуть доверие РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также добавил, что в случае, если западный мир изменит свое нынешнее отношение к России и пойдет на взаимное сотрудничество, это будет выгодно для них самих. Однако Москва понимает, что это вряд ли произойдет в ближайшее время.

Ранее российских премьер Михаил Мишустин заявил, что целью Запада, когда он вводил антироссийские санкции был именно российский народ. Предполагалось, что санкции спровоцируют массовую безработицу, значительно снизят качество жизни и обрушат финансовую систему страны.

Политика,Михаил Мишустин,Сергей Лавров,МИД России,
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