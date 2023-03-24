Лавров: Вашингтону и Брюсселю надо постараться, чтобы вернуть доверие РФ

Вашингтону и Брюсселю надо будет очень постараться, чтобы заслужить доверие России , потому что оно «дорогого стоит», говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова для журнала «Разведчик». Об этом пишет РИА Новости.

Он также добавил, что в случае, если западный мир изменит свое нынешнее отношение к России и пойдет на взаимное сотрудничество, это будет выгодно для них самих. Однако Москва понимает, что это вряд ли произойдет в ближайшее время.