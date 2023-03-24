Медведев назвал три значимых исторических персоны

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвали три исторических персоны, к биографиям которых стоит присмотреться внимательнее. Как сообщает РИА Новости, в их список вошли князь Григорий Потёмкин-Таврический, Николай I, а также нарком вооружения СССР Дмитрий Устинов.

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В частности, Медведев отметил, что в советское время Потемкина-Таврического представляли «чуть ли не комедиантом», который был известен лишь отношениями с императрицей. Однако в действительности это был крупный государственный деятель, который создавал флот на Черном море, а также проводил реформу армии на «современный манер».

Также зампред Совбеза отметил, что ему симпатична фигура Николая I. Он не допустил смуты и распада страны, а также дал стране «период спокойствия». Говоря об Устинове, Медведев напомнил, что советский деятель поднял систему обеспечения фронта в возрасте 33 лет.

«Ему вроде протекцию Берия составил, без этого не обходилось – значит, Берия хорошо людей понимал, значит, он правильный выбор сделал. Он все пять лет снабжал фронт — и мы победили», — подчеркнул Медведев.