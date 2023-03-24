В МИД РФ предупредили об угрозе для Калининграда

Запад осознает, что введенные против России ограничения не действуют должным образом и пытается «отыграться» на жителях Калининградской области. Однако за свои действия ему придется заплатить. Такое заявление сделал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец, пишет ТАСС.

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Он рассказал, что западные страны видят последствия своей «близорукой политики» и пытаются выместить злость на простых жителях РФ. Кобринец подчеркнул, что особенно страдают от этого жители Калининградской области, так как Запад блокирует поставки необходимых объемов значимых для этого региона товаров и предметов первой необходимости.

«Однако инициаторы и проводники линии на создание угроз жизнеобеспечению Калининградской области должны отдавать себе отчет, что за такие действия им рано или поздно придется держать ответ», — заверил дипломат.

Он добавил, что Россия уже доказала свою способность справиться с этими сложностями, так что проблема будет решена.