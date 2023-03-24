В МИД РФ предупредили об угрозе для Калининграда

Запад осознает, что введенные против России ограничения не действуют должным образом и пытается «отыграться» на жителях Калининградской области. Однако за свои действия ему придется заплатить. Такое заявление сделал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец, пишет ТАСС.
Он рассказал, что западные страны видят последствия своей «близорукой политики» и пытаются выместить злость на простых жителях РФ. Кобринец подчеркнул, что особенно страдают от этого жители Калининградской области, так как Запад блокирует поставки необходимых объемов значимых для этого региона товаров и предметов первой необходимости.
«Однако инициаторы и проводники линии на создание угроз жизнеобеспечению Калининградской области должны отдавать себе отчет, что за такие действия им рано или поздно придется держать ответ», — заверил дипломат.
Он добавил, что Россия уже доказала свою способность справиться с этими сложностями, так что проблема будет решена.
Издание напоминает, что перевозка грузов в Калининград из других регионов России осложнилась из-за ограничений, введенных Западом против РФ. В частности, ЕС запретил ввоз и вывоз некоторых товаров. Сейчас возить товары в Калининград через Литву можно только в том случае, если они не включены в санкционные списки Европейского союза.