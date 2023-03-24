В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
12 минут назад

В МИД РФ предупредили об угрозе для Калининграда

Елена Прошина

Запад осознает, что введенные против России ограничения не действуют должным образом и пытается «отыграться» на жителях Калининградской области. Однако за свои действия ему придется заплатить. Такое заявление сделал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец, пишет ТАСС.

В МИД РФ предупредили об угрозе для Калининграда
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что западные страны видят последствия своей «близорукой политики» и пытаются выместить злость на простых жителях РФ. Кобринец подчеркнул, что особенно страдают от этого жители Калининградской области, так как Запад блокирует поставки необходимых объемов значимых для этого региона товаров и предметов первой необходимости.

«Однако инициаторы и проводники линии на создание угроз жизнеобеспечению Калининградской области должны отдавать себе отчет, что за такие действия им рано или поздно придется держать ответ», — заверил дипломат.

Он добавил, что Россия уже доказала свою способность справиться с этими сложностями, так что проблема будет решена.

Издание напоминает, что перевозка грузов в Калининград из других регионов России осложнилась из-за ограничений, введенных Западом против РФ. В частности, ЕС запретил ввоз и вывоз некоторых товаров. Сейчас возить товары в Калининград через Литву можно только в том случае, если они не включены в санкционные списки Европейского союза.

Политика,Николай Кобринец,МИД России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий