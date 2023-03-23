Поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь стала неожиданностью для всех, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом пишет РИА «Новости».

Хуснуллин пояснил, что глава России позвонил и сообщил о намерении посетить новые регионы.

«Эта поездка была абсолютным экспромтом», - подчеркнул вице-премьер.

Через некоторое время, уточнил вице-премьер, прилетел вертолет, на борту которого находился Владимир Путин. Сразу после прибытия президент сел за руль и назвал маршрут поездки.

Хуснуллин заметил, что в регионах не готовились к визиту главы страны. Он добавил, что когда люди увидели Путина, то стали выходить из квартир.

«Все получилось очень по-доброму»,- резюмировал вице-премьер.