Путин присвоил чин казачьего генерала замгубернатора российского региона

Из документа следует, что высшее звание казачьего генерала присваивается Власову в соответствии с указом президента о чинах казачьих обществ от 9 февраля 2010 года.

По информации на Челябинской области. С 2010 года он состоял в казачьем обществе «Гулькевичи». C 2014 года по сентябрь 2020 года являлся атаманом Гулькевичского районного казачьего общества, а затем был назначен заместителем губернатора Краснодарского края. 1 мая 2021 года указом Путина Власов был утвержден атаманом Кубанского казачьего войска.