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52 минуты назад

Путин присвоил чин казачьего генерала замгубернатора российского региона

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин присвоил высший чин казачьего генерала атаману Кубанского казачьего войска, заместителю губернатора Краснодарского края Александру Власову. Указ с подписью главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин присвоил чин казачьего генерала замгубернатора российского региона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из документа следует, что высшее звание казачьего генерала присваивается Власову в соответствии с указом президента о чинах казачьих обществ от 9 февраля 2010 года.

По информации на Челябинской области. С 2010 года он состоял в казачьем обществе «Гулькевичи». C 2014 года по сентябрь 2020 года являлся атаманом Гулькевичского районного казачьего общества, а затем был назначен заместителем губернатора Краснодарского края. 1 мая 2021 года указом Путина Власов был утвержден атаманом Кубанского казачьего войска.

В феврале Путин присвоил 26 военнослужащим Вооруженных сил звания генерала. Кроме того, двадцати четырем полковникам были присвоены звания генерал-майора.

Политика,Александр Власов,Владимир Путин,
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