Путин присвоил чин казачьего генерала замгубернатора российского региона

Президент России Владимир Путин присвоил высший чин казачьего генерала атаману Кубанского казачьего войска, заместителю губернатора Краснодарского края Александру Власову. Указ с подписью главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что высшее звание казачьего генерала присваивается Власову в соответствии с указом президента о чинах казачьих обществ от 9 февраля 2010 года.
По информации на Челябинской области. С 2010 года он состоял в казачьем обществе «Гулькевичи». C 2014 года по сентябрь 2020 года являлся атаманом Гулькевичского районного казачьего общества, а затем был назначен заместителем губернатора Краснодарского края. 1 мая 2021 года указом Путина Власов был утвержден атаманом Кубанского казачьего войска.
В феврале Путин присвоил 26 военнослужащим Вооруженных сил звания генерала. Кроме того, двадцати четырем полковникам были присвоены звания генерал-майора.