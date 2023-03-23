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41 минуту назад

Зампред Совбеза РФ Медведев зачитал главам заводов ОПК телеграмму Сталина

Газета.Ru

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев зачитал телеграмму Иосифа Сталина на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения.

«Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед родиной, начну вас громить, как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», — прочитал Медведев текст документа, датированного 17 сентября 1941 года.

Он отметил, что никакое производство и никакая организация не бывают идеальными, однако в нынешних, схожих обстоятельствах обязательства складываются не из годовых показателей в условиях спецоперации, а декадных, а также восполнения недоделанного в прошлом году.

Медведев заявил, что производство вооружений в РФ растет непрерывно

Ранее Медведев обещал зачитать телеграммы Сталина, чтобы «взбодрить» руководителей предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

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