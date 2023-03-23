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15 минут назад

Путин учредил медаль «За храбрость»

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин учредил медаль «За храбрость». Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

Согласно документу, получить данную медаль могут не только россияне, но и иностранные граждане, которые проявят храбрость и мужество «во время выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и госинтересов РФ, а также за поддержание или восстановление международного мира и безопасности».

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Медаль имеет две степени. Носить ее необходимо на левой стороне груди после медали «За отвагу». Награждение могут проводить посмертно.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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