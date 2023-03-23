Президент России Владимир Путин учредил медаль «За храбрость». Соответствующий указ появился на портале правовой информации.
Согласно документу, получить данную медаль могут не только россияне, но и иностранные граждане, которые проявят храбрость и мужество «во время выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и госинтересов РФ, а также за поддержание или восстановление международного мира и безопасности».
Медаль имеет две степени. Носить ее необходимо на левой стороне груди после медали «За отвагу». Награждение могут проводить посмертно.