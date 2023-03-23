Президент России Владимир Путин учредил медаль «За храбрость». Об этом говорит текст Указа, опубликованный на портале правовой информации.
Медалью «За храбрость» будут награждаться граждане России за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов страны, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.
Новая медаль будет иметь I и II степени. Медали выполняются из серебра, причем медаль I степени должна иметь позолоту.
Ранее Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником.