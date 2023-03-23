Захарова отреагировала на вступление Финляндии в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии вступить в НАТО является контрпродуктивным, так как оно не решает существующих проблем в сфере безопасности, а лишь осложняет обстановку в регионе. Об этом она сказала в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале российского дипведомства.