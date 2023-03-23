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13 минут назад

Захарова: вступление Финляндии в НАТО является контрпродуктивным

Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии вступить в НАТО является контрпродуктивным, так как оно не решает существующих проблем в сфере безопасности, а лишь осложняет обстановку в регионе. Об этом она сказала в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале российского дипведомства.

Захарова отреагировала на вступление Финляндии в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оно принято без широкого общественного обсуждения, под воздействием беспрецедентной русофобской кампании в средствах массовой информации. Мало того, мы понимаем, что за этой политической кампанией стоят Соединенные Штаты Америки и ряд их союзников по альянсу», — сказала Захарова о решении Финляндии.

По ее словам, Москва неоднократно указывала на ошибочность решения Хельсинки. Она добавила, что вступление Финляндии в НАТО способствует милитаризации Балтийского региона и росту напряжения в Арктике.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе заседания правительства страны подписал законы о вступлении в НАТО. После подписания президентом признание членства Финляндии в Североатлантическом альянсе на национальном уровне завершено. Помимо Турции и Венгрии, другие страны НАТО уже ратифицировали членство Финляндии.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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