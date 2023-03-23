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23 минуты назад

Мишустин попросился в помощники к Терешковой

Мария Иванова

Российский премьер-министр Михаил Мишустин предложил депутату Госдумы Валентине Терешковой помощь в работе по защите Волги. Об этом рассказали «Известия».

23 марта Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным докладом правительства. После доклада спикер Думы Вячеслав Володин напомнил премьеру, что Терешкова возглавляет межфракционную группу депутатов «Большая Волга», «переживающих за Волгу», и делает все для ее восстановления.

«Этим живет, никому покоя не дает, но помощников у нее мало», - заявил Володин.

«Валентина Владимировна, возьмите меня в помощники. Искренне», - сказал Мишустин.

Несколько лет назад на совещании с Мишустиным Терешкова, уроженка Ярославской области, выступила против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище.

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Экологи опасались, что загрязненные сточные воды станут угрозой водозабору Рыбинска, Тутаева и Ярославля. Мишустин тогда заявил, что правительство также не поддерживает строительство комбината. В итоге инвестор отказался от этой идеи.

«Волгу - отстояли. Мы вместе с губернатором говорили: это верховье Волги! Волгу сохранили. Поэтому каждый раз, когда приезжаю, я иду к Волге и говорю: «Здравствуй!». Я же выросла здесь», - рассказывала позже Терешкова.

Политика,Видео,Валентина Терешкова,Михаил Мишустин,Вячеслав Володин,Госдума,
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