Мишустин попросился в помощники к Терешковой

Российский премьер-министр Михаил Мишустин предложил депутату Госдумы Валентине Терешковой помощь в работе по защите Волги. Об этом рассказали «Известия».
23 марта Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным докладом правительства. После доклада спикер Думы Вячеслав Володин напомнил премьеру, что Терешкова возглавляет межфракционную группу депутатов «Большая Волга», «переживающих за Волгу», и делает все для ее восстановления.
«Этим живет, никому покоя не дает, но помощников у нее мало», - заявил Володин.
«Валентина Владимировна, возьмите меня в помощники. Искренне», - сказал Мишустин.
Несколько лет назад на совещании с Мишустиным Терешкова, уроженка Ярославской области, выступила против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище.
Экологи опасались, что загрязненные сточные воды станут угрозой водозабору Рыбинска, Тутаева и Ярославля. Мишустин тогда заявил, что правительство также не поддерживает строительство комбината. В итоге инвестор отказался от этой идеи.
«Волгу - отстояли. Мы вместе с губернатором говорили: это верховье Волги! Волгу сохранили. Поэтому каждый раз, когда приезжаю, я иду к Волге и говорю: «Здравствуй!». Я же выросла здесь», - рассказывала позже Терешкова.