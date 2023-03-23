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28 минут назад

Лавров заявил об объективности расследования Херша о «Северных потоках»

Ura.Ru

Россия признает объективность расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрыву газопроводов «Северные потоки». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров оценил расследование Херша о «Северных потоках»
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

«Данные расследования Херша терактов по Северным потокам являются объективными», — подчеркнул Сергей Лавров.

Его слова приводят РИА Новости. Глава МИД также уточнил, что Москва не ожидает открытости данных по расследованию терактов со стороны стран Запада. Продолжая мысль, Лавров также уточнил, что реакция западных стран на запросы от России остается без внимания. В МИД уверены, что результаты расследования ограничатся фразами «возможно», «вероятно».

8 февраля расследователь Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву газопроводов «Северные потоки». Херш также обвинил президента США Джо Байдена во лжи, передает «Национальная служба новостей». Сергей Лавров подчеркнул, что поведение Вашингтона напоминает панический страх, сообщает RT. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что нужно продолжать расследовать инцидент.

Политика,Сеймур Херш,Дмитрий Полянский,Джозеф Байден,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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