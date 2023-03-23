Лавров оценил расследование Херша о «Северных потоках»

Россия признает объективность расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрыву газопроводов «Северные потоки». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров .

Его слова приводят РИА Новости. Глава МИД также уточнил, что Москва не ожидает открытости данных по расследованию терактов со стороны стран Запада. Продолжая мысль, Лавров также уточнил, что реакция западных стран на запросы от России остается без внимания. В МИД уверены, что результаты расследования ограничатся фразами «возможно», «вероятно».