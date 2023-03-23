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18 минут назад

Захарова прокомментировала визит Кисиды в Киев

ТАССиещё 1

Смещение фокуса оценки переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в Москве могло быть целью визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала визит Кисиды в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Возможно, чтобы как-то сместить какой-то курс или сместить фокус оценки визита и переговоров между президентом России и председателем КНР", - сказала она.

Захарова также выразила предположение о том, что визит Кисиды на Украину является обязательствами Японии и был совершен, "для того чтобы выполнить план по поездкам в Киев".

"Я думаю, что у них просто существует график, как все, кто, так сказать, действует в логике Вашингтона и под давлением Вашингтона, должны отчитаться о совершенных вояжах", - пояснила дипломат.

20-22 марта Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В понедельник китайский лидер 4,5 часа один на один беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным, а во вторник провел на переговорах в Кремле в различных форматах около шести часов. Стороны подписали по итогам визита два заявления и назвали его успешным.

Премьер-министр Японии 21 марта посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит готовился с соблюдением мер информационной безопасности, Токио его не анонсировал. Это первый визит японского премьера на Украину с начала специальной военной операции РФ. Он последним из лидеров Группы семи совершил такую поездку.

Политика,Фумио Кисида,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Цзиньпин Си,Владимир Путин,МИД России,
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