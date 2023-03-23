Захарова прокомментировала визит Кисиды в Киев

"Возможно, чтобы как-то сместить какой-то курс или сместить фокус оценки визита и переговоров между президентом России и председателем КНР", - сказала она.

Захарова также выразила предположение о том, что визит Кисиды на Украину является обязательствами Японии и был совершен, "для того чтобы выполнить план по поездкам в Киев".

"Я думаю, что у них просто существует график, как все, кто, так сказать, действует в логике Вашингтона и под давлением Вашингтона, должны отчитаться о совершенных вояжах", - пояснила дипломат.

20-22 марта Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В понедельник китайский лидер 4,5 часа один на один беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным, а во вторник провел на переговорах в Кремле в различных форматах около шести часов. Стороны подписали по итогам визита два заявления и назвали его успешным.