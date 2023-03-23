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Мишустин заявил об ускорении движения к многополярности в мире

Мир все стремительнее движется к многополярности, и именно Россия возглавляет данный процесс. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.

Мишустин заявил об ускорении движения к многополярности в мире
© ТАСС

"В прошлом году началась глубокая трансформация мироустройства. Все больше стран понимают, что справедливый мир будущего несовместим с "правилами", навязанными коллективным Западом. Ускорилось движение к многополярности. На острие этого процесса сейчас именно Россия", - указал он.

Мишустин обратил внимание, что сейчас идет жесткая стратегическая конкуренция, а по факту - "борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов на благо своего народа".

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