Путин поговорил с султаном Омана

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, лидеры обсудили совместные проекты в транспортно-логистической сфере. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Разговор состоялся по инициативе Омана. В Кремле беседу президента и султана назвали «обстоятельным обзором состояния и перспектив развития» отношений двух стран.
Особое внимание Путин и Аль Саид уделили расширению торгово-экономических связей и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в сфере транспорта и логистики.
Также главы государств обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Путин поздравил Аль Саида и народ Омана с началом священного для мусульман месяца Рамадан.
В Кремле назвали разговор Путина и султана первым контактом двух стран на высшем уровне с момента установления дипломатических отношений.
Дипломатические отношения между Оманом и СССР были установлены в сентябре 1985 года. Через два года в Москве и Маскате открылись оманское и советское посольства. В 1991-м Оман признал РФ в качестве правопреемницы Советского Союза.