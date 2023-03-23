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8 минут назад

Раскрыты детали разговора Путина с султаном Омана

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, лидеры обсудили совместные проекты в транспортно-логистической сфере. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поговорил с султаном Омана
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Разговор состоялся по инициативе Омана. В Кремле беседу президента и султана назвали «обстоятельным обзором состояния и перспектив развития» отношений двух стран.

Особое внимание Путин и Аль Саид уделили расширению торгово-экономических связей и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в сфере транспорта и логистики.

Также главы государств обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Путин поздравил Аль Саида и народ Омана с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

В Кремле назвали разговор Путина и султана первым контактом двух стран на высшем уровне с момента установления дипломатических отношений.

Дипломатические отношения между Оманом и СССР были установлены в сентябре 1985 года. Через два года в Москве и Маскате открылись оманское и советское посольства. В 1991-м Оман признал РФ в качестве правопреемницы Советского Союза.

Политика,Владимир Путин,
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