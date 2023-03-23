Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что главной мишенью западных санкций стал российский народ, хотя на Западе это и отрицают. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию с санкциями Мишустин прокомментировал, выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме.

Премьер подчеркнул, что страны, вводившие санкции, пытались обрушить финансовую систему РФ, чтобы россияне не могли пользоваться банковскими картами.

«Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ», - заявил Мишустин.

Также США, ЕС и их союзники вынуждали свои компании покидать российский рынок, несмотря на огромные убытки, подчеркнул Мишустин.

«[Пытались сделать так], чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары, а заодно - выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций», - отметил премьер.

По его словам, с помощью санкций в России пытались спровоцировать массовую безработицу и радикально снизить качество жизни россиян. Однако все карты российских банков по-прежнему работают в стране, банковский сектор сохранил устойчивость, а инфляционное давление снизилось.

Также премьер заявил, что российскому бизнесу удалось адаптироваться к новым условиям благодаря поддержке правительства - снижению ставки по налогу на прибыль, отсрочкам по уплате страховых взносов и другим мерам.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны, вводившие против России санкции, теперь призывают своих граждан перейти «с салатов на репу», но даже за репой им придется обратиться к России.