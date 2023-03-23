Захарова назвала «анекдотом» идею Минфина США поднять потолок госдолга

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала анекдотом предложение Минфина США увеличить потолок госдолга. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

«Банкроты хотят напечатать еще денег, увеличить себе кредит и остаться при этом в «лидерах». Анекдот. Или тема будущего форума в давосской деревне», - написала Захарова.

По ее мнению, одна из секций форума могла бы носить название: «Потолки - новое дно американской экономики»

Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен ранее призвала Конгресс увеличить потолок госдолга. По ее словам, в противном случае страну ждет экономическая и финансовая катастрофа, которая приведет к утрате доверия к стране и доллару со стороны международных партнеров.