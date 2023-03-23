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1 час назад

Захарова назвала «анекдотом» идею Минфина США поднять потолок госдолга

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала анекдотом предложение Минфина США увеличить потолок госдолга. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

«Банкроты хотят напечатать еще денег, увеличить себе кредит и остаться при этом в «лидерах». Анекдот. Или тема будущего форума в давосской деревне», - написала Захарова.

По ее мнению, одна из секций форума могла бы носить название: «Потолки - новое дно американской экономики»

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Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен ранее призвала Конгресс увеличить потолок госдолга. По ее словам, в противном случае страну ждет экономическая и финансовая катастрофа, которая приведет к утрате доверия к стране и доллару со стороны международных партнеров.

Ранее Йеллен заявила, что не покрываемые доходами расходы бюджета США не являются причиной инфляции в стране. По ее словам, для этого много других причин.

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