Медведев назвал главное заинтересованное лицо во взрывах на «Северных потоках»

Главное заинтересованное лицо в подрыве «Северных потоков» — это Соединенные Штаты. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счете основной бенефициар — это Соединенные Штаты Америки», — сообщил Дмитрий Медведев в ответ на вопрос пользователя «ВКонтакте».

Видеозапись с ответом он опубликовал в telegram-канале. Он отметил, что США всегда сами претендовали на Европейский рынок, чтобы продавать там свое топливо, но понимали, что не выдержат конкуренции.