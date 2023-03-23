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28 минут назад

Медведев заявил о желании Запада разделить Россию на части

Мария Иванова

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Западу не нужна большая и сильная Россия с ядерным щитом, поэтому западные страны пытаются спровоцировать ее разделение. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев заявил о желании Запада разделить Россию на части
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев подчеркнул, что на Западе не просто хотят управляемого руководства РФ, там «не хотят видеть саму Российскую Федерацию».

Медведев назвал Украину частью России

«Им зачем такая страна, у которой гигантская территория и самый серьезный ядерный щит, да еще и которая американцев не слушается? Совсем ни к чему», - сказал он.

По мнению Медведева, Запад стремится дестабилизировать политическую ситуацию в РФ, чтобы разделить страну на «достаточно крупные» части, заставить их отказаться от ядерного оружия и провести демилитаризацию.

«А потом прийти и предложить свои услуги, сказать: «Ребята, ну вам же теперь нужно, чтобы вас кто-то охранял?» - заявил Медведев.

Он добавил, что западные страны попытались бы включить части России в НАТО, а также получить доступ к добыче полезных ископаемых РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что после распада СССР на Западе надеялись, что Россия «не оправится от жестоких потрясений и развалится сама по себе». Он отметил, что это почти случилось, но Россия «устояла, возродилась, окрепла и заняла свое достойное место в мире».

По словам Путина, Запад раздражает существование огромной России с природными богатствами и народом, который «никогда не будет жить по указке».

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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