Медведев заявил о желании Запада разделить Россию на части

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Западу не нужна большая и сильная Россия с ядерным щитом, поэтому западные страны пытаются спровоцировать ее разделение. Об этом сообщает РИА Новости.
Медведев подчеркнул, что на Западе не просто хотят управляемого руководства РФ, там «не хотят видеть саму Российскую Федерацию».
«Им зачем такая страна, у которой гигантская территория и самый серьезный ядерный щит, да еще и которая американцев не слушается? Совсем ни к чему», - сказал он.
По мнению Медведева, Запад стремится дестабилизировать политическую ситуацию в РФ, чтобы разделить страну на «достаточно крупные» части, заставить их отказаться от ядерного оружия и провести демилитаризацию.
«А потом прийти и предложить свои услуги, сказать: «Ребята, ну вам же теперь нужно, чтобы вас кто-то охранял?» - заявил Медведев.
Он добавил, что западные страны попытались бы включить части России в НАТО, а также получить доступ к добыче полезных ископаемых РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что после распада СССР на Западе надеялись, что Россия «не оправится от жестоких потрясений и развалится сама по себе». Он отметил, что это почти случилось, но Россия «устояла, возродилась, окрепла и заняла свое достойное место в мире».
По словам Путина, Запад раздражает существование огромной России с природными богатствами и народом, который «никогда не будет жить по указке».