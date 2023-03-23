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1 час назад

"Ъ" узнал о возможных отставках нескольких губернаторов и об их причинах

Газета.Ru

В марте в отставку были отправлены губернатор Смоленской области Алексей Островский и главы Чукотки Роман Копин. Издание "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника в администрации президента пишет, что до конца этого месяца в отставку могут уйти также руководители Красноярского края Александр Усс и Орловской области Андрей Клычков.

"Ъ" узнал о возможных отставках нескольких губернаторов
Фото: Павел Бедняков/РИА НовостиПавел Бедняков/РИА Новости

Ранее СМИ уже писали о возможной отставке Усса.

Источники указали, что причина такого кадрового возможного решения низкие рейтинги главы региона. Единоросс Усс руководит краем с 2017 года. Глава Орловской области Андрей Клычков также занимает свой пост с 2017 года, он является членом КПРФ. Два источника заявили "Ъ", что работой чиновника недовольны в правительстве.

Еще одним губернатором, который может попасть под сокращение, источники газеты называют главу Хакасии и коммуниста Валентина Коновалова. Он занял свой пост в 2018 году. Ранее мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку. Причины решения неизвестны. Любивый вступил в должность в октябре 2021 года, до этого работал в сфере медицины — главным внештатным специалистом по хирурги Министерства здравоохранения региона, был координатором проекта "Здоровое будущее" от партии "Единая Россия".

Политика,Евгений Любивый,Валентин Коновалов,Роман Копин,Андрей Клычков,Александр Усс,Алексей Островский,Коммерсант,КПРФ,Единая Россия,
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