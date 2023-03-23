"Ъ" узнал о возможных отставках нескольких губернаторов

Источники указали, что причина такого кадрового возможного решения низкие рейтинги главы региона. Единоросс Усс руководит краем с 2017 года. Глава Орловской области Андрей Клычков также занимает свой пост с 2017 года, он является членом КПРФ . Два источника заявили "Ъ", что работой чиновника недовольны в правительстве.

Еще одним губернатором, который может попасть под сокращение, источники газеты называют главу Хакасии и коммуниста Валентина Коновалова. Он занял свой пост в 2018 году. Ранее мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку. Причины решения неизвестны. Любивый вступил в должность в октябре 2021 года, до этого работал в сфере медицины — главным внештатным специалистом по хирурги Министерства здравоохранения региона, был координатором проекта "Здоровое будущее" от партии "Единая Россия".