В России создадут единый реестр психологов

"Главным камнем преткновения был вопрос реестра и то, кто будет заниматься его формированием. Нам предложили без него вносить законопроект, и он уже был согласован со всеми. Но мы считаем, что это основное, хотим, чтобы обязательно этот механизм в законе остался. Для этого нам пришлось дальше работать, дополнительное финансирование необходимо. Сейчас на связи с министерством труда и с Минздравом, получаем от них ответы, кто из них будет заниматься, вести этот реестр", - приводит издание слова Кузнецовой.