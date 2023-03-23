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30 минут назад

"Известия": в России создадут единый реестр психологов

ТАСС

В России создадут единый реестр психологов. Соответствующее положение войдет в окончательную версию законопроекта "О психологической помощи", сообщила в четверг газете "Известия" вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

В России создадут единый реестр психологов
Фото: ТАССТАСС

"Главным камнем преткновения был вопрос реестра и то, кто будет заниматься его формированием. Нам предложили без него вносить законопроект, и он уже был согласован со всеми. Но мы считаем, что это основное, хотим, чтобы обязательно этот механизм в законе остался. Для этого нам пришлось дальше работать, дополнительное финансирование необходимо. Сейчас на связи с министерством труда и с Минздравом, получаем от них ответы, кто из них будет заниматься, вести этот реестр", - приводит издание слова Кузнецовой.

Кузнецова также сообщила изданию, что запрос граждан РФ на психологическую помощь продолжает расти, однако специалистов, способных оказать качественную помощь, сегодня немного. Отмечается, что авторы законопроекта предлагают включить в реестр список учреждений и специалистов, которые смогут оказывать соответствующую психологическую помощь. Для этого в документе будут определены критерии относительно профессионального статуса и подготовки. Кроме того, будет дано определение самого понятия психологической помощи, а также профессиональный статус специалистов и единые требования к качеству и доступности этой поддержки. Подчеркивается, что документ не ставит перед собой задачу определения порядка оказания психологической помощи в образовательных учреждениях.

"Но этот законопроект создаст наилучшие условия, чтобы, к примеру, в школах были хорошие специалисты. Наконец-то мы поймем, что такое понятие "психолог" и какое образование у него должно быть", - заявила Кузнецова.

Как пишет издание, предложение уже получило поддержку в думском комитете по здравоохранению.

Политика,Анна Кузнецова,Госдума,
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