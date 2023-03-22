Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в интервью телеканалу NTV, что планирует на этой неделе провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эрдоган пояснил, что намеревается в ближайшие три дня снова провести переговоры с российским коллегой.

Глава Турции уточнил, что ранее он активно обсуждал в Владимиром Путиным реализацию продуктовой сделки.

В частности, в разговоре шла речь об инициативе по отправке российского зерна на турецкие мельницы и последующих поставках муки бедным странам Африки.