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1 час назад

Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным

Илья Родин

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в интервью телеканалу NTV, что планирует на этой неделе провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости».

Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эрдоган пояснил, что намеревается в ближайшие три дня снова провести переговоры с российским коллегой.

Глава Турции уточнил, что ранее он активно обсуждал в Владимиром Путиным реализацию продуктовой сделки.

В частности, в разговоре шла речь об инициативе по отправке российского зерна на турецкие мельницы и последующих поставках муки бедным странам Африки.

Напомним, что зерновая сделка была заключена летом 2022 года. В ее рамках планировались поставки сельхозпродукции развивающимся странам. Вместе с тем, большая часть зерна поступила в государства Евросоюза.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ЕС,
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