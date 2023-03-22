Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в своем Telegram-канале, что угроза ядерного конфликта не миновала, а значительно возросла.

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Медведев подчеркнул, что поставки вооружений и военной техники украинским военным со стороны стран Запада приближают ядерный апокалипсис.

Зампред Совбеза отметил, что США и их союзники не верили в то, что Россия решится начать спецоперацию на Украине.

«Они просчитались», - констатировал Медведев.