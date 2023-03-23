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32 минуты назад

Россия отреагировала на передачу Словакией истребителей Украине

Lenta.ruиещё 4

Вооруженные силы (ВС) России пополнят статистику сбитых военных самолетов на Украине. Так отреагировал на передачу Словакией четырех истребителей Киеву замглавы российского МИД Александр Грушко, передает ТАСС.

«Для нас это абсолютно не является какой-то неожиданностью. Просто в нашей статистике сбитых самолетов добавятся новые цифры», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что такими действиями НАТО и Европейский союз (ЕС) подтверждает курс на эскалацию украинского конфликта.

Грушко заключил, что государства ЕС и Североатлантического альянса стремятся всеми силами затягивать конфликт и «вести боевые действия до последнего украинца».

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

Ранее глава словацкого Минобороны Ярослав Надь сообщил, что Братислава передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) первые истребители МиГ-29. Оставшиеся военные самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели. Всего Словакия планирует поставить Киеву 13 истребителей.

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