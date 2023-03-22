Перечислены последствия вступления Швеции в НАТО для России

Вступление Швеции в НАТО не несет прямой угрозы для национальной безопасности России, заявил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил последствия возможного расширения Североатлантического альянса.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ранее стало известно, что однопалатный парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО. Отмечается, что таким образом законодательный орган официально одобрил присоединение государства к Североатлантическому альянсу на случай ратификации заявки всеми странами-членами сообщества.

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«В Скандинавском регионе уже есть Дания, занимающая по отношению к России крайне недружественную позицию и являющаяся членом Североатлантического альянса с момента его основания», — отметил Фельдман.

Более того, для попадания в НАТО Стокгольму еще предстоит получить одобрение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который не спешит давать ему «зеленый свет», напомнил политолог. На данный момент Финляндия гораздо ближе к достижению этой цели, добавил он.

«Принимая решение об отказе от нейтрального статуса, шведское государство должно отдавать себе отчет в том, что размещенные на его территории военные базы, командные пункты, средства ПВО и наступательные вооружения будут рассматриваться как потенциальные объекты для ответного или упреждающего удара со стороны России», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В июле того же года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении двух скандинавских стран. Однако частью альянса они смогут стать только после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. В настоящее время членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировали только Венгрия и Турция.

17 марта Турция начала процесс ратификации финской заявки. Уточнялось, что Турция намерена одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО отдельно от Швеции.