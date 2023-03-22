Депутат назвал сенсационными переговоры Путина и Си Цзиньпина

"Китай на равных говорит с Россией и признает, что страны могут сотрудничать в качестве полноценных партнеров, — одного этого уже достаточно для того, чтобы объявить результаты переговоров сенсационными", — отметил Журавлев.

Он добавил, что Украину Китай не замечает в упор, поскольку за спиной у Киева видит реальных "кукловодов", которые "дергают за ниточки". Ранее директор института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву можно считать точкой отсчета широкомасштабного сотрудничества между Россией и Китаем. Эксперт подчеркнул, что в ходе встречи стороны подписали ряд соглашений, которые помогут укрепить отношения между государствами.