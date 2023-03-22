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37 минут назад

Депутат Журавлев назвал сенсационными переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина

Газета.Ru

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев в интервью "Общественной службе новостей" назвал сенсационными переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Депутат назвал сенсационными переговоры Путина и Си Цзиньпина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению "истерика на Западе", вызванная встречей двух лидеров, показывает, насколько там бояться российско-китайского союза.

"Китай на равных говорит с Россией и признает, что страны могут сотрудничать в качестве полноценных партнеров, — одного этого уже достаточно для того, чтобы объявить результаты переговоров сенсационными", — отметил Журавлев.

Он добавил, что Украину Китай не замечает в упор, поскольку за спиной у Киева видит реальных "кукловодов", которые "дергают за ниточки". Ранее директор института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву можно считать точкой отсчета широкомасштабного сотрудничества между Россией и Китаем. Эксперт подчеркнул, что в ходе встречи стороны подписали ряд соглашений, которые помогут укрепить отношения между государствами.

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