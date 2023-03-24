В России ответили на вопрос о возможном выходе из ОБСЕ

«Вы спросите: если в ОБСЕ все так плачевно, какой смысл продолжать в ней участвовать? Нужно, мол, действительно хлопнуть дверью и уйти. Можно. Всегда успеем. Но такое решение не будет способствовать устранению накопившихся проблем в области безопасности и снижению напряженности в Евро-Атлантике», — объяснил дипломат.