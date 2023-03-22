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31 минуту назад

Кишинев расценил критику Захаровой закона о языке как "вмешательство во внутренние дела"

ТАСС

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии расценило как вмешательство во внутренние дела республики заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу переименования государственного языка в стране.

Кишинев обвинил Захарову во "вмешательстве во внутренние дела"
Фото: ТАССТАСС

"Заявления официального представителя российского министерства - это вмешательство во внутренние дела нашей страны. Это наше суверенное право - решать, как называть язык, на котором мы говорим, мы не принимаем уроки истории", - говорится в опубликованном заявлении.

Ранее Захарова обратила внимание на заявление МИД Румынии о том, что закон парламента Молдавии о переименовании государственного языка республики в румынский "восстановил научную истину", что поможет укрепить отношения между Кишиневом и Бухарестом. Она написала в Telegram-канале, что следуя исторической логике, стоит называть румынский язык молдавским, а не наоборот.

Захарова назвала молдавский язык «важным явлением в мировой истории»

Ранее парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка с молдавского на румынский. Такое решение принято простым большинством голосов депутатов парламента от правящей Партии действия и солидарности. Оппозиционные партии подвергли решение жесткой критике, так как действия правящей партии противоречат конституции, в которой язык называется молдавским. Согласно последним опросам, большинство населения страны считает молдавский государственным языком.

Политика,В мире,Мария Захарова,МИД России,
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