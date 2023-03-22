Кишинев обвинил Захарову во "вмешательстве во внутренние дела"

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии расценило как вмешательство во внутренние дела республики заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу переименования государственного языка в стране.

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"Заявления официального представителя российского министерства - это вмешательство во внутренние дела нашей страны. Это наше суверенное право - решать, как называть язык, на котором мы говорим, мы не принимаем уроки истории", - говорится в опубликованном заявлении.

Ранее Захарова обратила внимание на заявление МИД Румынии о том, что закон парламента Молдавии о переименовании государственного языка республики в румынский "восстановил научную истину", что поможет укрепить отношения между Кишиневом и Бухарестом. Она написала в Telegram-канале, что следуя исторической логике, стоит называть румынский язык молдавским, а не наоборот.