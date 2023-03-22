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42 минуты назад

Лавров заявил, что прокурор МУС отрабатывает заказ западных хозяев

ТК «Звезда»

Прокурор Международного уголовного суда выполняет заказы западных хозяев, выдавая ордер на арест российского президента Владимира Путина. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров: прокурор МУС отрабатывает заказ западных хозяев
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

По его словам, сейчас МУС возглавляет прокурор, являющийся натурализованным англосаксом. Его хозяева запрещают заниматься расследованием настоящих преступлений стран-членов Североатлантического альянса.

Сергей Лавров отметил, что Международный уголовный суд заставляют придумывать предлоги для продвижения повестки Запада. Нарушая международное право, нельзя претендовать на исключительность.

«Такое поведение никому не нравится, даже большинству союзников Вашингтона. Такое поведение до добра не доведет», - подчеркнул Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не признает Международный уголовный суд и его решение об «аресте» Владимира Путина. По словам дипломата, действия МУС юридически ничтожны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение МУС не отразилось на работе Владимира Путина и его администрации. По словам официального представителя Кремля, приходится фиксировать много враждебных выражений по отношению к РФ и президенту.

А в минувший понедельник Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана. Его фигурантами стали и несколько судей организации.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,Следственный комитет,МИД России,НАТО,
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