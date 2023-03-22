Володин выразил соболезнования в связи со смертью Чурова

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Евгеньевича Чурова. Владимир Евгеньевич посвятил свою жизнь служению России — был депутатом Государственной Думы, возглавлял Центризбирком, работал послом по особым поручениям МИД России . Владимира Евгеньевича уважали и ценили коллеги, его отличали высокий профессионализм, порядочность и честность. Светлая память», — приводит слова спикера сайт Госдумы.

Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде. С 1990 по 1993 год был депутатом Ленинградского городского Совета народных депутатов. В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы IV созыва, а 9 марта 2007 года депутаты Госдумы назначили Владимира Чурова членом Центральной избирательной комиссии РФ, после чего он был избран ее председателем. С 2016 года в должности посла по особым поручениям МИД России курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.