В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
19 минут назад

Володин выразил соболезнования в связи со смертью Чурова

Парламентская газетаиещё 1

Владимир Чуров посвятил свою жизнь служению России, его уважали и ценили коллеги, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выражая соболезнования родным и близким экс-председателя ЦИК.

Володин выразил соболезнования в связи со смертью Чурова
Фото: ТАССТАСС

Как писала «Парламентская газета», Чуров умер на 71-м году жизни в больнице после операции.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Евгеньевича Чурова. Владимир Евгеньевич посвятил свою жизнь служению России — был депутатом Государственной Думы, возглавлял Центризбирком, работал послом по особым поручениям МИД России. Владимира Евгеньевича уважали и ценили коллеги, его отличали высокий профессионализм, порядочность и честность. Светлая память», — приводит слова спикера сайт Госдумы.

Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде. С 1990 по 1993 год был депутатом Ленинградского городского Совета народных депутатов. В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы IV созыва, а 9 марта 2007 года депутаты Госдумы назначили Владимира Чурова членом Центральной избирательной комиссии РФ, после чего он был избран ее председателем. С 2016 года в должности посла по особым поручениям МИД России курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.

Политика,Владимир Чуров,Вячеслав Володин,ЦИК России,МИД России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий