Россия и Грузия оказались на пороге возобновления авиасообщения

«Я разговаривал <...> со многими чиновниками самого высокого уровня, в том числе по тем вопросам, которые мы с вами затрагивали, — заявил представитель Госдумы. — Очень щепетильные вопросы, которые нам с вами надо решать — авиасообщение и отмена виз в России».