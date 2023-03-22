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18 минут назад

Россия и Грузия оказались на пороге возобновления прямого авиасообщения

Lenta.ru

Россия и Грузия оказались на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз. Об этом сообщил глава комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ), его слова приводит РИА Новости.

Россия и Грузия оказались на пороге возобновления авиасообщения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я разговаривал <...> со многими чиновниками самого высокого уровня, в том числе по тем вопросам, которые мы с вами затрагивали, — заявил представитель Госдумы. — Очень щепетильные вопросы, которые нам с вами надо решать — авиасообщение и отмена виз в России».

При этом Калашников подчеркнул, что пока ему трудно судить, когда эти решения состоятся и в какой очередности.

В феврале председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе выступил за восстановление авиасообщения с Россией. По его словам, Тбилиси будет только приветствовать, если Москва возобновит прямые рейсы странами. Политик напомнил, что именно российская сторона разорвала прямое авиасообщение с республикой.

Политика,Общество,Ираклий Кобахидзе,Калашников Леонид Иванович,КПРФ,Госдума,
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