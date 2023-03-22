«Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий, скажем так», — сказал Рябков, слова которого приводит ТАСС.