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22 минуты назад

Рябков заявил, что вероятность ядерного конфликта сейчас наиболее высока

Парламентская газетаиещё 3

Вероятность ядерного конфликта сейчас наиболее высока, чем за все последние десятилетия. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе дискуссии «Мир без ДСНВ: что дальше?» на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам замглавы МИД РФ, Москва не отступает от ключевых положений о том, что мир должен быть свободным от ядерной угрозы.

«Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий, скажем так», — сказал Рябков, слова которого приводит ТАСС.

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Он также отметил, что США играют с огнем, продолжая активные враждебные действия против РФ, причем не только на Украине.

Политика,Видео,Сергей Рябков,МИД России,Валдайский клуб,
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