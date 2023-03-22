Вероятность ядерного конфликта сейчас наиболее высока, чем за все последние десятилетия. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе дискуссии «Мир без ДСНВ: что дальше?» на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам замглавы МИД РФ, Москва не отступает от ключевых положений о том, что мир должен быть свободным от ядерной угрозы.
«Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий, скажем так», — сказал Рябков, слова которого приводит ТАСС.
Он также отметил, что США играют с огнем, продолжая активные враждебные действия против РФ, причем не только на Украине.