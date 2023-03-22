"Гуманист, преданный своему делу": каким запомнился современникам бывший глава ЦИК России Владимир Чуров

Не стало бывшего председателя ЦИК России Владимира Чурова. Он скончался 22 марта в Москве на 71-м году жизни. Коллеги вспоминают его как компетентного, понимающего руководителя, а журналисты - как яркого спикера и автора необычных мероприятий. А в Кремле Чурова в свое время даже назвали волшебником.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Во главе Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров проработал с 2007-го по 2016-й год. До этого он один созыв представлял партию ЛДПР в Госдуме. В 2016-м Владимира Чурова сменила на посту главы ЦИК нынешний председатель Элла Памфилова. Сам же бывший глава Центризбиркома после отставки стал послом по особым поручениям МИД России. На этой должности он проработал до последнего дня.

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"Прискорбная новость о кончине Чурова. Президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким", - заявил на брифинге в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Кончина Владимира Евгеньевича Чурова - большая утрата. В нашей памяти он навсегда останется скромным, светлым, добрым, хорошим человеком, преданным своему делу", - отмечается в соболезновании от ЦИК России.

"Владимир Евгеньевич был очень добрым, чутким человеком, понимающим и компетентным руководителем", - рассказала "Российской газете" Майя Гришина, член ЦИК России при Чурове и секретарь комиссии в следующем составе. В Чурове поражала огромная эрудиция, глубокое знание истории, что определяло и его взгляд на процессы в избирательной системе, вспоминает Гришина. Своего бывшего коллегу она считает настоящим гуманистом.

Своего рода мемом стала оценка, которую дал работе Владимира Чурова президент Дмитрий Медведев в 2011 году. Обсуждая итоги думских выборов, он поинтересовался, чей прогноз явки оказался самым точным. "Я ошибся только на две десятых, я сказал - 60 процентов будет", - доложил Чуров. "Вы же волшебник почти, вас так некоторые лидеры партий называют", - отреагировал глава государства. "Нет, я только учусь", - скромно ответил Чуров.

На этой же кампании появились знаменитые 146% явки в Ростовской области - такую цифру показал в эфире телеканал "Россия 24". "Эта ошибочная картинка на одном из центральных телеканалов про 146% была подготовлена и запущена человеком, который затем получил очень неплохое место за океаном", - объяснил ситуацию глава ЦИК.

Первый физик на этом посту - Чуров уделял особое внимание цифровизации процесса. Так, при нем в разы увеличилось применение КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней), к 2016 году количество этих устройств выросло с нескольких сотен до пяти тысяч. Еще в 2009 году он рассказывал о перспективах дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое уже стало реальностью и в этом году может охватить 23 млн избирателей.

Для журналистов чуровский ЦИК - это было не просто место для заседаний, а отчасти театр, полный неожиданностей и перфомансов. Сам глава комиссии часто ломал "четвертую стену" и шел поздороваться с представителями СМИ за руку перед началом работы. Да и сами заседания принятием постановлений не ограничивались. Например, в 2011 году на выборах в Госдуму сам Владимир Чуров голосовал по открепительному удостоверению в Туле, откуда привез необычный сувенир - урну для голосования из 76 тульских пряников. Свой презент глава ЦИК продемонстрировал на вечернем заседании комиссии, когда уже шел подсчет голосов. "Это чисто сувенирная урна, она не опечатана, в нее никто не кидал бюллетени, - сказал Чуров. - Все желающие, угощайтесь". После чего урна была съедена гостями инфоцентра.

Не только выборная кампания, но и новогодние праздники для циковского пула тех времен не были спокойным периодом - в здании комиссии 31 декабря устраивались "техно-елки", на которых рассказывалось о новых технологиях в избирательном процессе. Но не только. Под новый 2016-й год сам Чуров предстал в костюме козла, а член ЦИК Сергей Даниленко нарядился тигром - в честь персонажей популярной в то время истории о дружбе тигра Амура с козлом Тимуром. "Всем передавайте поздравления от нас с наступающим Новым годом и заверения в том, что в новом году тигр Даниленко вас не съест, козел Чуров не забодает", - заявил председатель Центризбиркома.