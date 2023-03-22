МИД РФ пригрозил США контрмерами из-за полетов беспилотников в Черном море

Если США продолжат направлять свои беспилотники в воздушное пространство над Черным морем, то Россия будет вынуждена применить контрмеры. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Россия будет обеспечивать свою безопасность всеми доступными мерами.

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«В любом случае, безопасность РФ будет обеспечена на 100% всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Никакие американские беспилотники — разведывательные, ударные, стратегические, какие угодно — эту нашу решимость не могут поколебать», — рассказал Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что США намеренно игнорируют особый режим, введенный над Черным морем в связи с проведением спецоперации.