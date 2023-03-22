В МИД заявили о «прямом сигнале США» от Путина и Си Цзиньпина

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Ранее Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. По итогам встречи Си и Путин подписали совместное заявление о плане развития экономического сотрудничества и документ об углублении стратегического партнерства.

Во втором документе Путин и Си подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана никогда.

Они призвали все страны, подписавшие Совместное заявление лидеров пяти ядерных держав, следовать его ключевым постулатам на практике - «действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта» друг с другом.

Си и Путин подчеркнули, что отношения ядерных держав деградируют, поэтому меры по снижению стратегических рисков необходимо «органично вписать в общие усилия по уменьшению напряженности между государствами».

Рябков назвал пункт о ядерной угрозе прямым сигналом США.