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1 час назад

В МИД заявили о «прямом сигнале США» от Путина и Си Цзиньпина

Мария Иванова

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что президент РФ Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин направили США «прямой сигнал» о недопустимости ядерной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД заявили о «прямом сигнале США» от Путина и Си Цзиньпина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. По итогам встречи Си и Путин подписали совместное заявление о плане развития экономического сотрудничества и документ об углублении стратегического партнерства.

Во втором документе Путин и Си подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана никогда.

Они призвали все страны, подписавшие Совместное заявление лидеров пяти ядерных держав, следовать его ключевым постулатам на практике - «действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта» друг с другом.

Си и Путин подчеркнули, что отношения ядерных держав деградируют, поэтому меры по снижению стратегических рисков необходимо «органично вписать в общие усилия по уменьшению напряженности между государствами».

Рябков назвал пункт о ядерной угрозе прямым сигналом США.

Замглавы МИД подчеркнул, что Москва и Пекин призывают США идти по пути деэскалации и укрепления стратегической стабильности.

Политика,Сергей Рябков,Цзиньпин Си,Владимир Путин,МИД России,
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