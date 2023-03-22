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1 час назад

МИД призвал США не испытывать терпение России

Lenta.ruиещё 1

Россия предостерегает США не испытывать терпение Москвы, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

МИД призвал США не испытывать терпение России
Фото: 

Он предупредил, что Россия будет обеспечивать собственную безопасность всеми имеющимися средствами.

Ранее Рябков заявил, что Вашингтону стоит отказаться от фантазий о поражении Москвы, если США заинтересованы в том, чтобы действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было возобновлено. Он также отметил, что в условиях гибридной войны Запада против России возобновления действия договора не произойдет.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,
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