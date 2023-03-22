МИД призвал США не испытывать терпение России

Ранее Рябков заявил, что Вашингтону стоит отказаться от фантазий о поражении Москвы, если США заинтересованы в том, чтобы действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было возобновлено. Он также отметил, что в условиях гибридной войны Запада против России возобновления действия договора не произойдет.