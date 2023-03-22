МИД призвал США не испытывать терпение России

Россия предостерегает США не испытывать терпение Москвы, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.
Он предупредил, что Россия будет обеспечивать собственную безопасность всеми имеющимися средствами.
Ранее Рябков заявил, что Вашингтону стоит отказаться от фантазий о поражении Москвы, если США заинтересованы в том, чтобы действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было возобновлено. Он также отметил, что в условиях гибридной войны Запада против России возобновления действия договора не произойдет.