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47 минут назад

Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку

Газета.Ru

Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в администрации города.

Глава Калининграда подал в отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, вопрос об отставке мэра будет рассмотрен сегодня на заседании горсовета", - указано в сообщении.

Отмечается, что причины решения неизвестны. Любивый вступил в должность в октябре 2021 года, до этого работал в сфере медицины - главным внештатным специалистом по хирурги Министерства здравоохранения региона, был координатором проекта "Здоровое будущее" от партии "Единая Россия".

Губернатор Калининградской области обратился к Путину с просьбой

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал информацию СМИ о том, что жильцы одного из домов в Калининграде, где ранее произошел пожар, уже несколько дней вынуждены жить и готовить пищу на улице из-за бездействия местных властей и управляющей компании.

Политика,Антон Алиханов,Владимир Путин,Единая Россия,
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