Глава Калининграда подал в отставку

Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в администрации города.

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"Глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, вопрос об отставке мэра будет рассмотрен сегодня на заседании горсовета", - указано в сообщении.

Отмечается, что причины решения неизвестны. Любивый вступил в должность в октябре 2021 года, до этого работал в сфере медицины - главным внештатным специалистом по хирурги Министерства здравоохранения региона, был координатором проекта "Здоровое будущее" от партии "Единая Россия".