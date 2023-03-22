Рабочая группа Госдумы утвердила план реализации послания президента

Рабочая группа Госдумы по реализации положений ежегодных посланий президента РФ Федеральному собранию утвердила план его реализации. Об этом журналистам в среду сообщил глава рабочей группы, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

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"Проект плана сформирован из предложений фракций и комитетов Государственной думы с учетом перечня поручений президента РФ по реализации послания Федеральному собранию РФ. Основу проекта плана составляют как внесенные, так и не внесенные в Государственную думу законодательные инициативы", - отметил Жуков.

По его словам, всего в рабочую группу поступило 203 предложения, однако далеко не все предлагаемые законопроекты вошли в план. Жуков подчеркнул, что законопроекты, которые находятся в стадии разработки, могут быть включены в план в дальнейшем, на основании писем от председателей ответственных комитетов.

"Проект плана насчитывает 72 пункта. Из них 16 пунктов уже выполнены Государственной думой, 25 законопроектов приняты в первом чтении, пять законопроектов приняты во втором чтении, 12 законопроектов внесены", - отметил Жуков.

Кроме того, по его словам, 12 пунктов плана предусматривают совместную подготовку законопроектов кабмином и депутатами, а еще два пункта "касаются выделения бюджетных средств на реализацию мероприятий послания в этом и последующих годах".