Мишустин вручит награды деятелям культуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу встретится с лауреатами премии правительства в области культуры за 2022 год и вручит им награды.

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Мероприятие пройдет в Доме правительства РФ. Участие в нем также примет вице-премьер Татьяна Голикова. Кабмин пока не раскрывал имена тех, кто удостоен премии. Согласно положению, ежегодно присуждается семи наград - по 3 млн рублей каждая.

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О премии

В актуальном виде премия была утверждена 1 февраля 2022 года. Ею награждают творческих работников и деятелей культуры, в том числе за создание отличающегося новизной и оригинальностью произведения или проекта в сферах кино, театра, музыкального искусства, эстрады и цирка, хореографии, народного и декоративно-прикладного творчества, художественной литературы, библиотечного и музейного дела, изобразительного искусства, дизайна и архитектуры. Работа автора должна получить общественное признание и вносить значительный вклад в развитие культуры РФ.

Еще одно основание - реализация просветительского проекта в области культуры (программы или проекта в сфере библиотечного дела, музейной деятельности, художественного образования, искусствоведческой науки и культурологии, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур). Премию присуждают и за создание для детей и юношества наиболее оригинальных творческих проектов или произведений в области литературы, телевидения и радио, кинематографии, изобразительного и музыкального искусства.

Авторский коллектив каждой работы не должен превышать трех человек, в него могут входить только лица, внесшие наиболее весомый творческий вклад. Денежная часть распределяется между ними в равных долях. Диплом лауреата, почетный знак и удостоверение к нему вручаются каждому из награждаемых.