Раскрыты подробности поездки Путина в Мариуполь

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что визит президента страны Владимира Путина в Мариуполь в Донецкой народной республике (ДНР) стал для него неожиданным. Об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Хуснуллин раскрыл подробности о поездке Путина в Мариуполь и подчеркнул, что президент сообщил ему о своих планах по телефону. Он назвал состоявшийся визит «абсолютным экспромтом». По словам вице-премьера, через «самое короткое время» прилете вертолет, на борту которого находился Путин.

«Прилетел вертолет, было две машины сопровождения, он сел за руль. Причем, даже маршрут он сам выбирал. Никто не готовился… Люди его увидели, стали выходить из квартир… Так все получилось очень по-доброму», — отметил Хуснуллин.

Российский вице-премьер добавил, что в тот момент он находился в плановой командировке. По его словам, Путин осмотрел все ключевые объекты.