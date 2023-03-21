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56 минут назад

Медведев порадовался «бешенству Запада» из-за переговоров России и КНР

News.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что он рад, если на Западе пришли в бешенство в связи с переговорами России и Китая. Об этом он заявил в эфире Первого канала

Медведева порадовало «бешенство Запада» из-за переговоров РФ и КНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментируя вопрос корреспондента, видел ли он реакцию Запада на успех российско-китайских переговоров, он предположил, что «они радуются вместе с нами». Журналист уточнил, что западные страны находятся «в бешенстве».

Очень хорошо, меня это очень радует, — сообщил в ответ Медведев.

Глава КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в российскую столицу 20 марта. В первый день визита президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу тет-а-тет, она продолжалась около 4,5 часа. 21 марта прошли официальные переговоры в Кремле. По словам Путина, они «были успешными, прошли в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере».

Путин оценил итог переговоров с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, выразил уверенность, что визит будет плодотворным.

Политика,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Первый канал,
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