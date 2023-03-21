Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин на приеме в честь председателя КНР Си Цзиньпина произнес торжественную речь. В конце выступления он предложил поднять бокалы за здоровье китайского коллеги. Текст речи опубликован на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что переговоры России и Китая прошли очень успешно. Он добавил, что были подписаны заявления об углублении двусторонних отношений, и о развитии экономического сотрудничества держав до 2030 года.

Президент напомнил, что в китайской «Книге перемен» говорится:

«Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду».

По его оценке, у сотрудничества Москвы и Китая есть значительные возможности и перспективы. Глава государства уточнил, что страны продолжат действовать совместно, крепить партнерство во имя интересов народов двух держав.

На фоне этого, Путин предложил тост за здоровье председателя КНР, всех членов китайской делегации, а также за углубление партнерства и стратегического взаимодействия.