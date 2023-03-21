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1 час назад

Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа

Газета.Ruиещё 6

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 года. Трансляцию мероприятия вел Telegram-канал Кремля.

Также лидеры РФ и КНР подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

По словам Путина, в подписанных сторонами документах была поставлена задача кратно нарастить объемы торговли. Президент отметил, что торгово-экономическое сотрудничество является приоритетом для отношений России и Китая.

Путин рассказал о планах России по поставкам газа в Китай

Ранее сообщалось, что переговоры президента РФ и председателя КНР в Большом Кремлевском дворце завершились. Они продлились около трех часов.

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